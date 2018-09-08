Экстрадированный в США россиянин заявил в суде о невиновности
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин заявил в суде о невиновности. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, во время судебного заседания в американского городе Нью-Йорк Тюрин заявил о своей невиновности.
Ранее сообщалось, что Грузия экстрадировала в США российского гражданина Андрея Тюрина, которого американские власти обвиняют в попытках хакерских атак.
Как отмечалось, США обвиняют россиянина в попытках взлома систем финансовых учреждений и краже данных более 100 млн их клиентов.