Экстрадированный в США россиянин заявил в суде о невиновности

Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин заявил в суде о невиновности. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, во время судебного заседания в американского городе Нью-Йорк Тюрин заявил о своей невиновности.

Ранее сообщалось, что Грузия экстрадировала в США российского гражданина Андрея Тюрина, которого американские власти обвиняют в попытках хакерских атак.

Как отмечалось, США обвиняют россиянина в попытках взлома систем финансовых учреждений и краже данных более 100 млн их клиентов.