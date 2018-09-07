Суд отклонил жалобы «Яндекса» на блокировку передач «Газпром-медиа»

Мосгорсуд отклонил частные жалобы представителей компании «Яндекс» на временную блокировку пиратских копий передач телеканалов «Газпром-медиа», заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает РИА «Новости».

«Частные жалобы на определения о применении обеспечительных мер по заявлениям 2#2 («Осторожно, земляне»), Тв3 («Мистические истории»), Парнас Медиа («Вне игры») рассмотрены, оставлены без удовлетворения, определения судей Мосгорсуда- без изменения», — сказала Солопова.

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Она также отметила, что частная жалоба на определение по заявление представителей компании «ТНТ» будет рассматриваться позднее.

Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре не нашли оснований для того, чтобы ограничивать доступ к «Яндекс.Видео».