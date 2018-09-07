Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о сбоях в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com, который отслеживает сообщения о неполадках в работе интернет-сервисов.

По имеющимся данным, сбой в работе приложения произошел в пятницу, 7 сентября, примерно в 14.57 (мск). С проблемами столкнулись пользователи соцсети из России, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, и некоторых других стран.

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Как отмечается, 56% пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 26% — со входом в аккаунт, 27% — с веб-сайтом.

В прошлый раз о перебоях в работе приложения сообщалось 1 сентября.