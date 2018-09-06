Пользователей сети по всему миру предупредили о перебоях после 11 октября

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) на своем сайте сообщила о подготовке к первой в истории смене криптографических ключей, из-за которой многие пользователи сети могут испытать перебои в работе интернета.

«Если в конфигурации якоря доверия резолвера не указан новый KSK (обновление ключа для подписания ключей), то в течение 48 часов после завершения обновления ключа пользователи начнут получать сообщения о невозможности разрешить имя», — говорится в тексте официального сообщения.

Сообщается также, что перебои не должны затронуть пользователей, которые зависят от резолверов с последним KSK и резолверов, в которых не включена валидация расширения безопасности системы доменных имен.