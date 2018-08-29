В ФБР отреагировали на слова Трампа о взломе почты Клинтон китайскими хакерами

В ФБР опровергли причастность Китая к взлому почты бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, передает РИА «Новости».

Ранее издание Daily Caller сообщило, что к взлому частного почтового сервера политика была причастна китайская компания. По словам источников, взлом сервера был частью крупной разведывательной операции.

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«ФБР не обнаружило никаких доказательств того, что серверы были взломаны», — заявили в ведомстве.

Ранее президент США, комментируя информацию о том, что почту Хиллари Клинтон могли взломать из КНР, заявил, что речь идет об «очень большой истории».