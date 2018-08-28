Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах

Telegram будет передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме по основанию решения суда. Об этом сообщается в документах о политике конфиденциальности мессенджера.

«Если Telegram получит решение суда, которое подтверждает, что вас подозревают в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и телефонный номер соответствующим ведомствам», — говорится в пункте 8.3.

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Отмечается, что таких случаев пока не возникало. Кроме того, все подобные прецеденты Telegram будет каждые полгода публиковать в соответствующем отчете.



Ранее сообщалось, что Роскомнадзор опроверг информацию о разблокировке Telegram.