Медведев не обновлял социальные сети больше недели

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз был обновлен 18 августа.

Другие официальные аккаунты Медведева в социальных сетях не обновлялись более долгое время. В твиттере последняя публикация от 17 августа является ретвитом с Правительства России. Последний пост в инстаграме Медведева с фотографией Камчатки был опубликован 11 августа.

Ранее сообщалось, что Медведев не стал брать больничный на время лечения спортивной травмы.