Поисковик Google назвал Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ

Поисковая система Google посчитала советского серийного убийцу Андрея Чикатило «выдающимся выпускником» Ростовского государственного университета (РГУ). На это обратили внимание в нескольких сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Если ввести в строке поиска в Google ввести «Ростовский государственный университет», то он предоставит пользователю справку с краткой информацией об учебном заведении, а также составит список его выдающихся выпускников. В данный момент поисковая машина выдает ссылку на Чикатило вместе с писателем Александром Солженицыным, ​судьей Конституционного суда Николаем Бондарем, советским математиком и кибернетиком Виктором Глушковым и телеведущей Викторией Лопырёвой.

Чикатило обучался на филологическом факультете РГУ и окончил его в 1970 году по направлению «русский язык и литература».