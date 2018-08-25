Bloomberg: США выясняют, что россиянин Никулин знает о «вмешательстве» в выборы
Американские прокуроры пытаются выяснить, что задержанный в США россиянин Евгений Никулин знает о «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, следователи выясняют, было ли Никулину что-либо известно о «российском вмешательстве».
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Как отмечается, адвокаты Никулина опасаются за безопасность своего клиента.
Ранее сообщалось, что суд в США удовлетворил прошение о психиатрической экспертизе для Никулина.
Как отмечалось, запрос на детальное психиатрическое обследование был отправлен защитой Никулина.