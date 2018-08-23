Google заблокировал YouTube-каналы гостелевидения Ирана

Компания Google заявила о блокировке 39 YouTube-каналов государственного телевидения Ирана. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, каналы были заблокированы в связи с нарушением политики Google.

Как отмечается, весь контент каналов был удален с сервиса YouTube.

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При этом также были заблокированы 13 учетных записей Google+, которые были связаны с иранскими телеканалами.

Ранее сообщалось, что компания Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Ираном.