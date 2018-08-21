Microsoft: под прицелом русских хакеров были все кандидаты на выборах во Франции

Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что группировка хакеров из России Fancy Bear была нацелена на всех кандидатов на президентских выборах во Франции, передает Reuters.

Смит выступил с этим заявлением после того, как компания Microsoft рассказала, что группировка хакеров, «связанная с российским правительством», пыталась атаковать представителей американских политических консервативных движений.

Ранее в Кремле заявили, что данные компании Microsoft о том, что якобы российские хакеры попытались вмешаться в промежуточные выборы в США, не содержат конкретики.