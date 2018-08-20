В Крыму не будут отменять плату за роуминг

Отмена платы за входящие звонки российских операторов мобильной связи не будет распространена на Крым, поскольку операторы «большой тройки» не представлены на полуострове, заявил замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Максим Яковлев. Об этом сообщает РИА «Новости»

По его словам, «Крыма это не касается».

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«Ни один из этих операторов не работает в республике, поэтому у нас также действуют их роуминговые соглашения с нашими операторами», — сказал Яковлев.

Он отметил, что все операторы сотовой связи в Крыму и остальной части России существенно снизили стоимость на звонки в Крым перед курортным сезоном.

Ранее стали известны точные даты, когда мобильные операторы «Большой четверки» закончат все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга на территории России.