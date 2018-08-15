Суд в США удовлетворил прошение о психиатрической экспертизе для россиянина Никулина

Судья, который ведет в США дело россиянина Евгения Никулина, запросил его психиатрическую экспертизу, передает РИА «Новости» заявление адвоката Аркадия Буха.

«Мы подали прошение о психиатрической экспертизе. Судья удовлетворил наше прошение. Мы рассматриваем это как большую победу на данный момент», — заявил Бух.

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Ранее защита россиянина Евгения Никулина, которого экстрадировали из Чехии в США, отправила запрос на детальное психиатрическое обследование своего клиента.

Отмечалось, что Никулин находится «не в лучшем состоянии», что могло быть вызвано действием сильных психотропных препаратов, которые ему вводили после задержания в Праге.