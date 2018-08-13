Россия и Белоруссия обсудили отмену роуминга между странами

10 августа на совместном заседании министерства связи и информатизации Белоруссии и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России был рассмотрен план действий по отмене роуминга между странами. Об этом говорится на сайте белорусского министерства.

Отмечается, что план дальнейших действий по отмене роуминга между Россией и Белоруссией был одним из «ключевых» вопросов, обсужденных представителями ведомств.

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«Один из способов решения поставленной задачи — гармонизация тарифов на роуминг, практическая реализация потребует участия всех игроков рынка», — говорится на сайте белорусского министерства.

Также в ведомстве заявили, что по этому вопросу принята «дорожная карта».

В 2017 году сообщалось, что в Минске обсуждают возможность отмены роуминга между Россией и Белоруссией.