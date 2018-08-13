«ВКонтакте» введет новую форму приватности профилей для защиты от уголовных дел

Управляющий директор социальной сети «ВКонтакте» Андрей Рогозов сообщил о мерах по ограничению доступа к материалам пользователей после роста числа уголовных дел из-за публикаций в интернете.

Он отметил, что ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации ухудшается. В социальной сети обеспокоены тем, что правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста.

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При этом, по словам Рогозова, изображение с сомнительной шуткой приравнивают к опасным уголовным преступлениям.

«В течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей», — написал Рогозов на своей странице.

По его словам, «ВКонтакте» обязана выполнять российские законы, но выступает против необоснованных преследований за публикации.

Ранее пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на функцию, позволяющую находить других людей по номеру телефона.