CNN: Facebook запретил публиковать чертежи оружия для 3D-принтера
Социальная сеть Facebook запретила пользователям размещать инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, Facebook также объявил об удалении подобного контента со страниц пользователей соцсети.
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Как отмечается, социальная сеть запретила пользователям размещать инструкции по созданию оружия и для станков с числовым программным управлением.
Ранее сообщалось, что федеральный суд американского штата Вашингтон вынес постановление о временной блокировке публикации инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера.