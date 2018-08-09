Экстрадированного в США россиянина Никулина проверят на вменяемость

Защита россиянина Евгения Никулина, которого экстрадировали из Чехии в США, отправила запрос на детальное психиатрическое обследование своего клиента, сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Аркадия Буха.

По его словам, Никулин находится «не в лучшем состоянии», что могло быть вызвано действием сильных психотропных препаратов, которые ему вводили после задержания в Праге.

Реклама

«Для Евгения будет лучше, если это сделает защита. Он действительно находится не в лучшем состоянии — стал апатичен и часто уклоняется от ответов», — заявил адвокат.

30 марта Никулин был экстрадирован в США из Чехии. В российском посольстве выразили глубокое разочарование экстрадицией россиянина. В США Никулина обвиняют во взломе американских соцсетей.