Операторы «большой тройки» отменяют плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге

Российские телефонные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн»), МТС и «Мегафон» заявили о намерении отменить плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно поступившему в «Газету. Ru» комментарию представителя МТС Алексея Меркутова, оператор собирается отменить плату за входящие звонки во время поездок по России. При этом конкретная дата не уточняется.

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В «Мегафоне» отметили, что для большинства абонентов плата за входящие будет отменена с 1 сентября этого года, а для всех остальных — со второй половины месяца.

В «Вымпелкоме» проинформировали об отмене платы за входящие для абонентов «Билайн» вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов с 20 августа.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (79%) считают несправедливой плату за роуминг.