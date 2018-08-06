WSJ: Трампу предложили ужесточить меры против российских хакеров

В США администрация президента страны Дональда Трампа разработала ряд дополнительных мер, направленных на более эффективное противодействие хакерским атакам, которые якобы пользуются поддержкой российских, китайских, иранских и северокорейских властей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, дополнительные меры должны будут противодействовать диверсиям и будут нацелены на нанесение ущерба «оппонентам, но не гражданским лицам». Так, планируется более активно взаимодействовать с другими государствами для поиска и задержания подозреваемых, а также чаще прибегать к ордерам на арест по линии Интерпола, аресту активов и персональным санкциям. Эти меры должны будут затруднить свободу передвижения хакеров и вынудят их скрываться у себя на родине.

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В частности отмечается, что в Госдепе, министерствах финансов и обороны США обеспокоены эпизодом, когда российским хакерам якобы удалось получить доступ к сети энергетической инфраструктуры США. Согласно изданию, Трамп в этом вопросе настроен решительно и относится к аргументам федерального правительства серьезно.

Ранее сообщалось, что, по словам источника, знакомого с ходом следствия в США, в деле о кибератаках хакерской группировки FIN7 на банки по всему миру, будут фигурировать граждане России.