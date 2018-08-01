Власти Уганды намерены запретить порно в интернете

Коммуникационная комиссия Уганды потребовала от интернет-компаний и провайдеров ограничить доступ пользователей к местным и международным порносайтам. Об этом сообщает The Next Web.

По словам главы Комиссии Годфри Мутабази, уже было выявлено 27 популярных порноресурсов, которые в скором времени будут заблокированы на территории Уганды. Сообщается, что провайдеров, которые проигнорируют распоряжение, ждет денежный штраф.

Ранее в Уганде был введен налог на социальные сети. Начиная с 1 июля 2018 года, пользователи обязаны платить за пользование Facebook, Twitter, WhatsApp и другими интернет-платформами.