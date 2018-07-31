Редакция российского Forbes обратилась в американский офис из-за ситуации с издателем

Редакция российского Forbes обратилась в американский офис Forbes Media с просьбой не утверждать на должности главного редактора Андрея Золотова. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников редакции журнала.

Российская версия журнала Forbes издается домом ACMG Александра Федотова. Отмечается, что издатель должен выполнять требования головного офиса по стандартам текстов, а также согласовывать назначение главного редактора.

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По словам сотрудников редакции, Федотов уже дважды уволил редакторов, которые пытались воспрепятствовать его вмешательству в политику журнала — Николая Ускова и Николая Мазурина. Редакция попросила провести расследование происходящего и не утверждать на должности Андрея Золотова.

9 июня главный редактор журнала Forbes Николай Усков покинул пост.