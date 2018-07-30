Венедиктов покинул совет директоров «Эха Москвы»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов объявил в своем телеграме, что покинул совет директоров радиостанции, РИА «Новости».

«Я покинул совет директоров «Эха Москвы». Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал Венедиктов.

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ЗАО «Эхо Москвы» входит в холдинг «Газпром-Медиа», владеющий контрольным пакетом акций радиостанции. В совет директоров входят девять человек.

В прошлом году ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир после покушения. В октябре прошлого года Борис Гриц ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Суд освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное психиатрическое лечение.