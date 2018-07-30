Песков рассказал, что не пользуется фейсбуком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не нравится пользоваться социальной сетью фейсбук, передает РИА «Новости».

«Я никогда в жизни не залезаю в фейсбук. Мне не нравится это, и, главное, нет в этом потребности», — сказал Песков в интервью «Авторадио».

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о решении Facebook заблокировать сообщества ряда российских СМИ.

Отвечая на вопрос о том, является ли блокировка проявлением враждебности, Песков ответил: «Является».

До этого Песков заявил, что блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях вызывает обеспокоенность.