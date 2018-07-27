Гендиректора CBS обвинили в домогательствах
Генерального директора телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвса обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, журнал New Yorker планирует опубликует статью с обвинениями в адрес Мунвса.
Как отмечается, правление CBS Corporation уже пообещало провести всестороннее расследование в отношении Мунвса.
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При этом в заявлении CBS Corporation Мунвса не называют по имени.
Ранее сообщалось, что полиция Великобритании расследует три новых обвинения в сексуальных домогательствах против американского актера Кевина Спейси.