Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен будет покинуть посольство

Президент Эквадора Ленин Морено подтвердил, что основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу придется покинуть посольство его страны в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, такое заявление Морено сделал во время выступления в Мадриде. Он добавил, что уже обсудил ситуацию как с самим Ассанжем, так и с властями Соединенного Королевства.

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Отмечается, что Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года.

Ранее СМИ сообщили, что власти Эквадора «близки» к тому, чтобы выдворить Ассанжа из своей лондонской дипмиссии. Заместитель главы эквадорского МИДа Андрес Теран отметил, что Морено во время переговоров не будет официально обсуждать ситуацию с основателем WikiLeaks — обсуждение будет проходить на более низком уровне. Он также добавил, что переговоры по Ассанжу еще не достигли «финального этапа».