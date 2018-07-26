Цукерберг потерял около $17 млрд из-за негативных прогнозов по Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял около $16,8 млрд после падения стоимости акций компании, пишет Bloomberg.

Отмечается, что акции Facebook потеряли в стоимости из-за публикации квартального отчета компании: в нем содержалась информация о снижении темпов роста выручки социальной сети. Согласно отчету, чистая прибыль компании составила $5,12 млрд по сравнению с $3,89 млрд за аналогичный период прошлого года. При этом размер выручки за квартал ($13,04 млрд) хоть и показал рост, но оказался ниже ожидаемых результатов. Публикация квартального отсчета повлекла за собой негативные прогнозы аналитиков.

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В Bloomberg добавили, что если акции Facebook не подорожают, то Цукерберг опустится на шестое место в списке самых богатых людей мира. В данный момент он занимает третье место в рейтинге агентства.

Ранее сообщалось, что Facebook выплатит первый штраф из-за скандала с Cambridge Analytica.