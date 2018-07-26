Журналистку CNN выдворили из Белого дома во время события с Трампом

Журналистке телеканала CNN Кейтлин Коллинс отказали в праве освещать одно из событий с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в среду, 25 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление телеканала.

Отмечается, что Коллинс не пустили на мероприятие с Трампом в Белом доме из-за того, что ранее она задавала ему вопрос об аудиозаписи, на которой записано обсуждение оплаты порноактрисе за молчание о связи с американским президентом.

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«Решение о запрете присутствия представителя СМИ является репрессивным по своей природе и не ориентировано на поддержку открытой и свободной прессы», — говорится в заявлении CNN.

Также представители телеканала потребовали лучшего отношения к своим сотрудникам.

Ранее сообщалось, что Трамп пришел в ярость, увидев CNN на борту Air Force One.