Жительницу Хакасии обвинили в экстремизме из-за поста в соцсети

Суд в Абакане начал рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы региона, которая разместила в социальной сети пост, содержащий, по версии следствия, призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в управлении ФСБ по региону.

По данным ведомства, пост был опубликован в начале 2018 года и вызвал «общественный резонанс». Отмечается, что популярность публикации привлекла сотрудников ФСБ.

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«Была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, на основании которой было дано заключение, что данный текст содержит призывы экстремистского характера», — сказал источник.

Он добавил, что в данный момент дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Алтайскому краю опубликовал мультфильм об уголовном наказании за репосты.