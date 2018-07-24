Independent: Эквадор обсуждает выдачу Ассанжа полиции Британии

Президент Эквадора Ленин Морено, который в данный момент находится с официальным визитом в Британии, проводит переговоры с представителями страны об условиях передачи основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа британской полиции. Об этом пишет газета The Independent.

По данным издания, власти Эквадора «близки» к тому, чтобы выдворить Ассанжа из своей лондонской дипмиссии. Заместитель главы эквадорского МИДа Андрес Теран отметил, что Морено во время переговоров не будет официально обсуждать ситуацию с основателем WikiLeaks — обсуждение будет проходить на более низком уровне. Он также добавил, что переговоры по Ассанжу еще не достигли «финального этапа».

Реклама

«Любое решение [британских властей] будет принято в соответствии с законодательством Эквадора и международным правом», — заключил Теран.

Ранее газета The Times писала, что Эквадор и Британия ведут переговоры по ситуации с Ассанжем.