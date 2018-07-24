WSJ: российские хакеры могут отключить электроэнергию в США

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что якобы российские хакеры получили доступ к американским энергосетям и могут отключить электроэнергию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как утверждают в ведомстве, группа хакеров «Стрекоза», которую в министерстве и в ФБР считают российской, смогла проникнуть в защищенные и изолированные сети американских компаний, отвечающих за электроснабжение.

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По словам главы департамента по анализу систем промышленной безопасности ведомства Джонатана Гомера, речь может идти о сотнях предприятий, при этом некоторые из них могут не знать о действиях хакеров.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что накануне президентский выборов в США эксперты социальной сети «засекли» действия группы хакеров, которые пытались взломать учетные записи сотрудников национальных комитетов партий страны.