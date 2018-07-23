В киберкомандовании США создали группу по противодействию России

Глава киберкомандования США генерал Пол Накасоне заявил, что в ведомстве была создана специальная рабочая группа по противодействию России в киберпространстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом генерал заявил на форуме по безопасности, который прошел в Аспене, штат Колорадо. Он отметил, что Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым США «необходимо противостоять».

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«Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016–2017 годов», — сказал Накасоне.

Ранее стало известно, что Пентагон предоставил киберкомандованию возможность использовать более «агрессивный» подход для защиты от хакерских атак.