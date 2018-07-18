CNN: Россия имела доступ к украденным из Facebook личным данным

Член британского парламента от Консервативной партии Дамиан Коллинс заявил, что у России и других стран был доступ к украденным личным данным миллионов пользователей социальной сети Facebook. Об этом он сказал телеканалу CNN.

Ранее в Facebook заявляли об утечке данных 87 млн пользователей, в которой обвинили британскую компанию по сбору и анализу данных Cambridge Analytica.

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По словам Коллинса, специалисты офиса уполномоченного по информации установили, что к украденным личным данным имели доступ люди из России и других неназванных стран.

«Я думаю, что в данный момент мы хотим понять, кем были эти люди и какой доступ у них был. Фактически, мы хотим понять, могли ли они присвоить часть этих данных и использовать их в своих целях», — сказал парламентарий.

Ранее посол России ответил на вопрос о связях с Cambridge Analytica.