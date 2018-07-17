Госдума одобрила закон об увеличении лимита рекламного времени на телевидении

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении лимита рекламного времени на ТВ до 12 минут рекламы в час. Об этом сообщает RNS.

«За» законопроект проголосовали 297 парламентариев, «против» — 79 человек.

Как стало известно, законопроект увеличит лимит рекламы на телевидении с 15% или 9 минут рекламы в час до 20% или до 12 минут, если вещание осуществляется 60 минут в течение часа.

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Уточняется, что закон предлагает запретить рекламу товаров, не предназначенных для детей, а также рекламу в детских и образовательных телепередачах.

Ранее сообщалось, что интернет впервые обошел телевидение по рекламным доходам.