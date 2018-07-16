В Думу внесли законопроект о поиске детей по геолокации

Законопроект о разрешении использовать геолокацию с мобильных устройств для оперативного поиска без вести пропавших детей, внесен в Госдуму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу автора инициативы, вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой.

Законом предлагается упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка, используя геолокационные данные по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

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Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, потребуется также его письменное согласие.

По словам автора инициативы, поиск ребенка с использованием данных геолокации является малозатратным, но высокоэффективным.