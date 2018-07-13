Жителя Белгорода оштрафовали за сотни хакерских атак на сайт ФСБ

Октябрьский районный суд Белгорода принял решение о взыскании штрафа в размере 40 тысяч рублей с местного жителя, который совершил 545 хакерских атак на сайт ФСБ. Об этом сообщается на сайте суда.

«Следствием установлено, что подозреваемый, находясь по месту своего жительства, использовал вредоносные программные средства, предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирования компьютерной информации, осуществил 545 вредоносных воздействий типа «SQL-инъекция» в отношении официального сайта ФСБ России», — говорится в тексте сообщения.

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В суде также отметили, что хакер пытался выявить уязвимость исполняемых на сайте скриптов, его действия были квалифицированы как компьютерная атака.

Ранее сообщалось, что в МВД назвали количество киберпреступлений в России с начала года.