Facebook отказался блокировать фейковые новости

Представители соцсети Facebook заявили, что не будут удалять фейковые новости, поскольку они не нарушают правила сообщества, сообщает «Би-би-си».

В данный момент в Великобритании проходит рекламная кампания Facebook под лозунгом «Фейковые новости нам не друзья». Тем не менее, представители социальной сети считают, что у тех, кто публикует новости, «очень разные точки зрения», и удаление сфабрикованных постов может быть рассмотрено как нарушение права на свободу слова и распространения массовой информации.

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Вместо полной блокировки и удаления подозрительных статей и материалов Facebook будет отображать их ниже в ленте новостей.

«Мы создали Facebook как платформу, где разные люди могут свободно высказывать свое мнение», — заявил в ответ на критику СМИ представитель компании Джон Хеджман.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube собирается выделить $25 млн на борьбу с фейковыми новостями.