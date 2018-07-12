В ИД «Коммерсантъ» объяснили уход Яковлева с поста главреда

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактор издательского дома Сергей Яковлев покинет свой пост по личным обстоятельствам с 16 июля, заявил гендиректор издательского дома Владимир Желонкин, передает РИА «Новости».

«С понедельника он уходит по личным обстоятельствам. Он не увольняется», — отметил гендиректор ИД.

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Желонкин сообщил, что сам временно исполнять обязанности Яковлева.

«Совет директоров попросил меня исполнять его обязанности. С понедельника я приступаю», — сказал он.

На вопрос, может ли Яковлев спустя какое-то время вернуться к своим обязанностям, Желонкин ответил утвердительно.

Ранее источник сообщил, что главный редактор газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактор издательского дома Сергей Яковлев покинет пост в ближайшее время.