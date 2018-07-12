Главный редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев покинет пост

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактор издательского дома Сергей Яковлев покинет пост в ближайшее время. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в издании.

И.о. главного редактора может стать генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Сергей Желонкин.

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Официально объявить о решении могут уже 12 июля.

Яковлев с 1999 года был главным редактором входившего в издательский дом журнала «Деньги», в 2014 году возглавил «Коммерсантъ».

Ранее главный редактор Forbes Николай Усков был уволен со своего поста. Исполняющим обязанности главного редактора издания назначен Николай Мазурин, который до этого занимал должность шеф-редактора журнала. Николай Усков возглавил российскую редакцию журнала Forbes в январе 2016 года.