В ЕС решили провести онлайн-голосование по переходу на летнее время

Жители стран Евросоюза смогут проголосовать онлайн за возможность перехода на летнее и зимнее время, сообщает T-Online.

Опрос был опубликован в четверг, 5 июля, однако из-за большого числа запросов был недоступен. Отмечается, что граждане стран ЕС могут проголосовать за или против перевода часов до 16 августа.

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Результаты опроса изучит Еврокомиссия. Если она придет к выводу, что недостатки от смены летнего и зимнего времени существенны, то директива об отмене перевода стрелок будет направлена в парламент.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте проголосовали против перехода на летнее и зимнее время.