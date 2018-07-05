Глава МВД Британии обвинил депутатов в поддержке российских СМИ
В ходе своего выступления в парламенте министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид обвинил депутатов в поддержке российских средств массовой информации, передает The Guardian.
Выступление Джавила стало ответом лейбористу Майку Гейпсу, который сказал, что российские СМИ готовятся к распространению дезинформации об отравлении в Эймсбери и призвал коллег не выступать на «пропагандистских телеканалах».
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«Если у членов парламента есть здравый смысл, то они поймут, особенно после этого второго инцидента, что британская общественность не будет их поддерживать, если они поддерживают президента Путина», — сказал Джавид.
Он также выразил сожаление в связи с тем, что многие члены палаты общин поддерживали «пропагандистскую машину».