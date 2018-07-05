«Яндекс» объяснил утечку данных из Google Docs

В поисковике «Яндекса» оказалось содержимое файлов облачного сервиса Google Docs. Об этом сообщает RNS.

Вечером 4 июля пользователи сети обратили внимание, что в поисковой выдаче «Яндекса» можно обнаружить конфиденциальные данные из документов пользователей сервиса Google Docs, например пароли, базы контактов и другую личную информацию.

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В «Яндексе» рассказали, что в их службу поддержки уже поступили соответствующие жалобы.

«Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — цитирует RNS сообщение пресс-службы российской компании.

Уточняется, что речь идет о тех файлах, владельцы которых сделали их доступными по гиперссылке. В «Яндексе» добавили, что их поисковик индексирует только те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля.

Таким образом, чтобы документ с Google Docs не попал в поисковую выдачу, необходимо выставить в нем соответствующие настройки приватности. На момент написания новости «Яндекс» заблокировал результаты поиска по облачному сервису Google.