В Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (предприятие госкорпорации «Росатом» РФЯЦ-ВНИИЭФ в нижегородском Сарове) разработали и запатентовали оптический суперкомпьютер, сообщает РИА «Новости».

В центре разработали так называемую фотонную вычислительную машину (ФВМ), в которой вычислительные процессы осуществляются с помощью взаимодействия импульсов лазерного излучения, а не на работе электронных компонентов, как в обычных компьютерах. Автор разработки, главный научный сотрудник Института теоретической и математической физики (ИТМФ) ВНИИЭФ Сергей Степаненко, отметил, что ФВМ необходимы для решения задач, с которыми не могут справиться обычные суперкомпьютеры.

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«Если для супер-ЭВМ потребуется здание площадью с футбольное поле, то такая [аналогичная] производительность может быть достигнута ФВМ, которая помещается в поллитровой кружке и отводимое тепло составляет около сотни ватт — меньше, чем у кипятильника», — сказал Степаненко.

Он подчеркнул, что фотонные технологии позволят в десятки или сотни тыс. раз уменьшить потребление энергии.

Ранее сообщалось, что в США создали самый мощный в мире суперкомпьютер Summit.