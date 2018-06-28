Центробанк обязал банки информировать о хакерских атаках

Кредитные организации с 1 июля текущего года обязаны сообщать Банку России о хакерских атаках и их технических параметрах. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Уточняется, что раньше банки делали это на добровольной основе.

«Теперь для повышения качества защиты от киберугроз кредитные организации должны использовать для перевода денежных средств только сертифицированное программное обеспечение и проводить его периодическое тестирование», — заявили в Центробанке.

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Как стало известно, оценивать соответствие уровня защиты будут организации, у которых имеется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Помимо этого, станет обязательным и оценивание выполнения требований к обеспечению защиты информации при переводах денежных средств сторонними организациями, привлекаемыми к проведению оценки соответствия.