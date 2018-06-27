Матвиенко отчитала главу «Почты России» за пиар на беспилотниках
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала гендиректора «Почты России» Николая Подгузова за запуск беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов. Об этом сообщает Первый канал.
27 июня в Совфеде обсуждался закон о реорганизации «Почты России». Матвиенко спросила у Подгузова, какова минимальная и максимальная зарплата во ФГУП.
По словам Подгузова, минимальная зарплата соответствует МРОТ.
«11 [тыс. руб.] Потому что до поднятия МРОТ это было же пять, шесть, семь тысяч [руб.], а вы по телевизору показываете как запускаете беспилотники — наверное, в детстве не наигрались, — которые стоят под 2 млн [руб.], они падают на глазах у телезрителей. Развлечение нашли», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что «играть в беспилотники» надо было в детстве.
«Они (беспилотники. — «Газета.Ru») падают, разбиваются, и почтальоны, которые получают шесть-семь тысяч [руб.], смотрят на ваши игрушки. Надо было в детстве в беспилотники играть, а не руководителем почты, пиаром заниматься неправильным», — заключила Матвиенко.
В апреле этого года в Улан-Удэ беспилотник «Почты России» упал сразу после запуска.