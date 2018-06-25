В Китае заблокировали сайт HBO после критики Си Цзиньпина

В Китай заблокирован сайт американского телеканала HBO из-за шутки над председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет South China Morning Post.

Поводом для блокировки послужили слова ведущего программы Last Week Tonight Джона Оливера. Он раскритиковал политику Си в Китае. Кроме того, в программе Оливера китайского лидера сравнили с Винни-Пухом.

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Как отмечается, китайские пользователи соцсетей давно сравнивают Си Цзиньпина с известным персонажем. В связи с этим китайские цензоры удаляют все упоминания Винни-Пуха.

По данным издания, имя Джона Оливера и название его программы на HBO подвергается цензуре и на популярной платформе Weibo.