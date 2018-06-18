Telegram обжаловал блокировку на территории России в ЕСПЧ

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Представляющий интересы Telegram адвокат Павел Чиков сообщил, что компания обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) со второй жалобой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о действиях российских властей, которые приняли решение о блокировке мессенджера Telegram на территории страны.

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«Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ — теперь на решение властей России о блокировке мессенджера», — заявил Чиков.

Ранее адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Telegram, заявил, что компания продолжит добиваться отмены решения о снятии блокировки мессенджера и в российских, и в зарубежных судах.