Telegram обжаловал блокировку на территории России в ЕСПЧ
Представляющий интересы Telegram адвокат Павел Чиков сообщил, что компания обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) со второй жалобой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет о действиях российских властей, которые приняли решение о блокировке мессенджера Telegram на территории страны.
Реклама
«Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ — теперь на решение властей России о блокировке мессенджера», — заявил Чиков.
Ранее адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Telegram, заявил, что компания продолжит добиваться отмены решения о снятии блокировки мессенджера и в российских, и в зарубежных судах.