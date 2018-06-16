Основателя Theranos Элизабет Холмс обвинили в обмане инвесторов

Основательнице биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс и экс-президенту Рамешу Балвани предъявлено обвинение в обмане инвесторов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Холмс и Рамешу были предъявлены несколько обвинений в сговоре с целью мошенничества и девять в мошенничестве.

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Как отмечается, по каждому из обвинений им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф в $250 тыс.

По мнению прокуратуры Сан-Франциско, топ-менеджеры Theranos вошли в корпоративный сговор чтобы обмануть инвесторов.

В 2016 году сообщалось, что американский регулятор в области здравоохранения запретил Холмс руководить медицинскими лабораториями в течение как минимум двух лет.