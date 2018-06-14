Telegram повторно подтвердил в суде невозможность предоставления ключей дешифрования

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Во время заседания в Мосгорсуде адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев подтвердил невозможность предоставить в распоряжение ФСБ ключи для дешифрования. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Ахметгалиева, ключи для дешифрования не хранятся в компании мессенджера.

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«Ключи находятся и генерируются на устройствах пользователя, они не могут быть предоставлены ФСБ», — подчеркнул Ахметгалиев

Ранее создатель социальной сети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил, что Apple блокирует обновления мессенджера в App Store с апреля. Он отметил, что некоторые функции мессенджера могут некорректно работать на новой версии iOS.