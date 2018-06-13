Клименко отреагировал на свое увольнение

Бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко отреагировал на увольнение с должности, передает РИА «Новости».

Он отметил, что продолжит заниматься развитием проектов в области цифровой медицины.

На вопрос о том, расстроен ли он решением главы государства Владимира Путина, Клименко ответил: «и да, и нет».

Ранее сообщалось, что Путин назначил советников президента. Свои посты сохранили Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов и Вениамин Яковлев. Клименко и Сергей Григоров не сохранили свои должности.