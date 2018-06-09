Билл Гейтс подарит по книге каждому выпускнику колледжа США

Каждый студент колледжа США, который выпускается в 2018 году, сможет скачать книгу Ганса Рослинга «Фактологичность». С такой инициативой выступил сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, пишет британская газета The Guardian.

Автор книги «Фактологичность» — шведский врач и профессор по вопросам международного здравоохранения. Книга была выпущена в апреле, в ней Рослинг рассказывает о том, что мир находится в гораздо лучшем состоянии, чем мы думаем. Сам Гейтс называет эту книгу «одной из самых важных книг, которые я когда-либо читал» и «незаменимым руководством для того чтобы задуматься о мире».

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Ожидается, что бесплатную электронную версию книги получат порядка 4 млн учащихся колледжей США.

По словам Гейтса, эту книгу будет полезно прочитать каждому и особенно тем, кто переходит после окончания колледжа на следующий этап жизни.